Врачи рассказали, как обеспечить глубокий и здоровый сон

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Врачи одного из международных медицинских центров дали совет о том, как грамотно обустроить место для сна, а также предотвратить развитие разных болезней. Об этом сообщил портал New Inform.

Например, нужно обратить внимание на положение тела во время ночного отдыха. Подобрать правильную позу поможет подушка с оптимально подходящей высотой. По словам врача-невролога Лидии Гузевой, тем, кто чаще всего засыпает на спине, понравится невысокая подушка. Кроме того, человеку нельзя ощущать напряжение в области шеи и предплечья.

Также избежать проблем с позвоночником можно с помощью хорошего матраса. Мягкая основа больше подойдет людям, имеющим проблемы в поясничном отделе. Тем временем матрасы средней жесткости советуют подросткам и людям с проблемами здоровья в грудном отделе позвоночника.

Не менее важен и выбор постельного белья. Наиболее полезными для здоровья кожи считаются шелк и хлопок. Для крепкого сна рекомендуется засыпать в темноте и прохладе.

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