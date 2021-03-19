Адвокат рассказала, куда жаловаться на некачественные платные медицинские услуги

Фото: pexels.com/pixabay.com

Куда гражданам жаловаться, если им предоставили некачественные медицинские услуги, рассказала адвокат Екатерина Антонова. Об этом сообщил «Царьград».

Эксперт напомнила, что, согласно постановлению российского правительства, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств исполнитель несет ответственность, которая предусмотрена законодательством РФ.

К примеру, если вред был причинен жизни или здоровью пациента из-за некачественного предоставления платной услуги, то исполнитель обязан возместить ее стоимость. Вместе с тем качество медуслуг должно соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным федеральным законом или иными нормативными актами.

Пациент имеет право при обнаружении каких-либо недостатков оказанной услуги предъявить по своему выбору одно из требований, установленных нормами статьи «О защите прав потребителей». Он также может отказаться от исполнения условий договора об оказании услуг и потребовать возмещения убытков. Возврат денег должен быть осуществлен в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Помимо этого, за подобные действия медицинских организаций предусмотрена и уголовная ответственность. Например, если пациент умер или получил тяжкий вред здоровью из-за предоставления некачественной услуги.

По словам юриста, проверку качества предоставленных платных медицинских услуг проводит Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Именно на нее возложен контроль качества и безопасности медицинской деятельности на государственном уровне.

Читайте также: Владельцу травмированного при груминге кота выплатят почти 100 тысяч рублей