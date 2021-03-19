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Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в американском фильме
Алексей Воробьев рассказал подробности съемок / Фото: instagram.com/mr.alexsparrow/

Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в американском фильме

Юлия Курганова

Кино

Певец Алексей Воробьев поделился с фанатами новостью, как в США он сыграл роль российского президента Владимира Путина.

В конце 2020 года стало известно, что Воробьеву предложили роль в новом голливудском фильме. Сыграть ему нужно было российского лидера. Также одну из ведущих ролей в картине будет играть Джон Войт, знаковый актер и лауреат премии «Оскар», который является отцом Анджелины Джоли.

Воробьев рассказал, что при работе оказал значительную помощь режиссеру воссоздать «русский дух» в ленте.

— Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача, — отметил артист в интервью изданию «Собеседник».

Подробности нового проекта держатся в секрете, так же нет информации о других актерах фильма.

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фильмВладимир ПутинАлексей Воробьев
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