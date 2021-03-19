Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в американском фильме
Певец Алексей Воробьев поделился с фанатами новостью, как в США он сыграл роль российского президента Владимира Путина.
В конце 2020 года стало известно, что Воробьеву предложили роль в новом голливудском фильме. Сыграть ему нужно было российского лидера. Также одну из ведущих ролей в картине будет играть Джон Войт, знаковый актер и лауреат премии «Оскар», который является отцом Анджелины Джоли.
Воробьев рассказал, что при работе оказал значительную помощь режиссеру воссоздать «русский дух» в ленте.
— Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача, — отметил артист в интервью изданию «Собеседник».
Подробности нового проекта держатся в секрете, так же нет информации о других актерах фильма.
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