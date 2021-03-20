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Юрист предупредил о новых штрафах, грозящих дачникам
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Юрист предупредил о новых штрафах, грозящих дачникам

Юлия Курганова

Общество

Жители СНТ в 2021 году должны помнить о новых правилах во время отдыха на дачных участках. Данные нормы ужесточают жизнь садоводов, хотя и направлены на противопожарную безопасность. Например, теперь не разрешается разжигать костры на участке. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Алексей Петропольский.

— Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду, — отметил он.

Также в правилах прописывается размер ямы для костра — диаметр менее одного метра, а глубина от 30 сантиметров. Расстояние от огня до ближайших строений должно быть не менее 30 метров.

Юрист отметил, что у большинства дачников участки от 6 до 12 соток, поэтому выполнить это требование невозможно.

Он сообщил, что за сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тысяч рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тысяч рублей, если проигнорированы противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использоваться квадрокоптеры, передает агентство «Прайм».

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штрафдачникипротивопожарная безопасность
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