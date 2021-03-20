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Анастасия Стоцкая призналась, что давно развелась с супругом
Анастасия Стоцкая решила рассказать о разводе / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Анастасия Стоцкая призналась, что давно развелась с супругом

Юлия Курганова

Звезды

Певица Анастасия Стоцкая сообщила о разводе с супругом ресторатором Сергеем Абгаряном. Выяснилось, что пара рассталась уже больше двух лет назад.

В эфире пятничного шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ведущая программы Юлия Барановская спросила у артистки, как они с мужем перенесли самоизоляцию, связанную с пандемией COVID-19. Неожиданно Стоцкая рассказала, что муж с ней давно не живет.

— Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе, — сказала певица.

Она добавила, что они с супругом сохранили дружеские отношениях. Бывший муж Стоцкой часто видится с детьми: 9-летним Александром и трехлетней Верой.

Напомним, что Абгарян стал вторым мужем певицы. Впервые она вышла замуж в 2003 году за актера Театра Луны Алексея Сикирина. Через пять лет они развелись.

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детиразводАнастасия Стоцкая
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