Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики пообещали снег и гололед в Москве 20 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики пообещали снег и гололед в Москве 20 марта

Юлия Курганова

Город

В субботу, 20 марта, отрог Азорского антициклона достигнет границ столичного региона. Ожидается переменная облачность, временами будет идти снег, также москвичей предупредили о гололеде.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до двух граусов тепла. В Подмосковье температура ожидается от минус трех градусов до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что негативным фактором будет являться возмущенная геомагнитная обстановка. Это может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей не зависимо от имеющихся хронических недугов. В весенний период, когда иммунная система после долгой зимы работает на пределе, необходимо поддержать организм: больше времени посвящать отдыху, прогулкам на свежем воздухе, принимать витамины группы В,С,Д, адаптогены растительного происхождения, людям с хроническими заболеваниями нужно выполнять рекомендации врача и вовремя принимать лекарства.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

гололедМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте