Синоптики пообещали снег и гололед в Москве 20 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 20 марта, отрог Азорского антициклона достигнет границ столичного региона. Ожидается переменная облачность, временами будет идти снег, также москвичей предупредили о гололеде.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до двух граусов тепла. В Подмосковье температура ожидается от минус трех градусов до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что негативным фактором будет являться возмущенная геомагнитная обстановка. Это может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей не зависимо от имеющихся хронических недугов. В весенний период, когда иммунная система после долгой зимы работает на пределе, необходимо поддержать организм: больше времени посвящать отдыху, прогулкам на свежем воздухе, принимать витамины группы В,С,Д, адаптогены растительного происхождения, людям с хроническими заболеваниями нужно выполнять рекомендации врача и вовремя принимать лекарства.

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