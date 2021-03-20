«Суперкрупные цветы»: Хромченко рассказала об ультрамодном принте в новом сезоне

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Стилист Эвелина Хромченко в эфире очередного выпуска программы «Модный приговор» рассказала о принтах, которые будут актуальны в наступившем весенне-летнем сезоне.

По ее словам, женщинам следует пополнить гардероб женственными платьями в цветок.

— Самая модная цветочная палитра — это «суперкрупные цветы» как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект, — заявила Хромченко в эфире телепередачи.

Модный эксперт уточнила, что подобный принт будет уместен как на костюмах, так и крупных вечерних юбках и платьях.

Выпускницам стилист порекомендовала обратить внимание на очень нежные цветы, которые ассоциируются со стилем «леди лайк».

По словам Хромченко, цветы могут украсить и брючный костюм с элементами спортивного стиля. Такой наряд идеально подойдет для встречи с друзьями, посещений культурных заведений, а также работы, которая не предусматривает строгий дресс-код.

При выборе вечернего наряда стилист посоветовала остановиться на восточных мотивах, а также комбинированных принтах с цветами.

— Драматичный черно-красный комплект с юбкой, которая демонстрирует цветы, совмещенные с клеткой «собачий зуб», и вариант восточного шика, напоминающий о дягилевских русских сезонах, — шикарный восточный халат, вписанный в брючный контекст, — описала возможные варианты образов эксперт.

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