Два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Валаамская улица Карта всех событий

Столкновение двух автомобилей произошло в северо-восточном административном округе столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 20 марта.

Авария произошла на улице Валаамской. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Движение транспорта незначительно затруднено, отмечается в Telegram-канале ведомства.

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