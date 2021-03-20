Два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Валаамская улица Карта всех событий
Столкновение двух автомобилей произошло в северо-восточном административном округе столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 20 марта.
Авария произошла на улице Валаамской. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Движение транспорта незначительно затруднено, отмечается в Telegram-канале ведомства.
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