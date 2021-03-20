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Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на поддержку образования
Фото: moscow-live.ru

Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на поддержку образования

Иван Юминов

Общество

Кабинет министров России утвердил правила предоставления грантов на поддержку образовательных проектов, которые реализуются некоммерческими организациями (НКО). Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, 20 марта.

— Волонтерские и молодежные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщается на сайте правительства.

На данный момент гранты получили АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», общественное движение «Юнармия», а также АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

В федеральном бюджете на поддержку проектов такого рода заложено 4,8 миллиарда рублей в 2021 году и 4,4 миллиарда рублей в 2022 году.

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НКОбюджетные грантыПравительство РФ
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