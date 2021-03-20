Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на поддержку образования

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Кабинет министров России утвердил правила предоставления грантов на поддержку образовательных проектов, которые реализуются некоммерческими организациями (НКО). Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, 20 марта.

— Волонтерские и молодежные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщается на сайте правительства.

На данный момент гранты получили АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», общественное движение «Юнармия», а также АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

В федеральном бюджете на поддержку проектов такого рода заложено 4,8 миллиарда рублей в 2021 году и 4,4 миллиарда рублей в 2022 году.

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