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Автобусы в нескольких столичных округах изменили схему движения
Фото: Гришин Денис / АГН Москва

Автобусы в нескольких столичных округах изменили схему движения

Анастасия Колоскова

Транспорт

В Москве изменились несколько автобусных маршрутов. Об этом в субботу, 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начиная с 20 марта в 10-м квартале Медведкова автобусы № 71 будут заезжать к стадиону «Медведково Арена». Помимо этого москвичи смогут проследовать от Студеного проезда к станции метро «Медведково» напрямую на электробусе № 93.

Автобусы в нескольких столичных округах изменили схему движенияФото: Официальный сайт мэра Москвы

Изменения коснутся и маршрута автобуса № 976. С 20 марта он не будет заезжать к торговому центру в Троицке. Транспорт будет следовать в Марьино через деревню Пенино. Пассажирам рекомендуют добираться в Троицк на автобусе № 398.

С 22 марта автобус № 198 будет следовать по новому расписанию. Последний рейс транспорта из микрорайона Матвеевское придется на 23:00, а от 66-го квартала Кунцева — на 23:45.

Также, с 20 марта несколько остановок начнут работать по требованию. Это относится к остановкам «Улица Авиаконструктора Сухого» для автобуса С23 в обоих направлениях и «Улица Авиаконструктора Сухого, дом 23» для автобуса № 818 при следовании в центр.

Остановка «МЦД Кубанская» для автобусов № 30, 54, 623, 646, Т50 и С4 сменит название на «МЦД Люблино».

С 25 марта остановка «Метро «Текстильщики» для автобусов № 161, 193 и 703 на Шоссейной улице при следовании станет дальше на 50 метров.

С 27 марта для автобуса П12 остановка «Улица Кибальчича» при следовании от станции метро «ВДНХ» переносится на 80 метров назад, к дому 12, корпусу 2 на улице Кибальчича, отмечается в сообщении.

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