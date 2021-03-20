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Украинский суд арестовал акции компании «Мотор Сич»
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Украинский суд арестовал акции компании «Мотор Сич»

Иван Юминов

В мире

Весь пакет акций компании «Мотор Сич» был арестован Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) в субботу, 20 марта.

Ценные бумаги переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Несмотря на арест акций, организация продолжит работу и сохранит рабочие места. СБУ ведет в отношении компании расследование по двум статьям: «о подрывной деятельности» в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

Акции «Мотор Сич», которая производит и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, в 2016 году попытались купить китайские инвесторы, но сделка была заблокирована СБУ. Не увенчалась успехом и попытка, сделанная в 2020 году. На данный момент власти Украины намерены национализировать предприятие, передает РИА Новости.

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