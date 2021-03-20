Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зеленский анонсировал появление «экономических паспортов» на Украине
Фото: president.gov.ua/Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский анонсировал появление «экономических паспортов» на Украине

Иван Юминов

В мире

Паспорт позволит всем родившимся на Украине детям получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов, как только им исполнится 18 лет. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в субботу, 20 марта.

— После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине, — заявил украинский лидер.

Механизм создания такого паспорта будет представлен властями страны в скором времени, отмечает РИА Новости.

Ранее Зеленский также пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины.

Читайте также: Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Владимир ЗеленскийУкраинапаспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте