Зеленский анонсировал появление «экономических паспортов» на Украине

Фото: president.gov.ua/Пресс-служба администрации президента Украины

Паспорт позволит всем родившимся на Украине детям получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов, как только им исполнится 18 лет. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в субботу, 20 марта.

— После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине, — заявил украинский лидер.

Механизм создания такого паспорта будет представлен властями страны в скором времени, отмечает РИА Новости.

Ранее Зеленский также пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины.

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