Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила о желании стать послом России на Украине. Об этом она сообщила в четверг, 18 марта.

— Я отдаю себе отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев на Украине 90 процентов. И они ждут, пока что-то изменится. А у россиян 90 процентов родственников проживает на Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее, — поделилась она.

Украина отозвала своего посла в России после ее воссоединения с Крымом в 2014 году, российский посол был отозван из Киева в 2016 году, отмечает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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