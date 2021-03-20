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Сильные афтершоки возможны в Японии в течение недели после землетрясения
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Сильные афтершоки возможны в Японии в течение недели после землетрясения

Иван Юминов

Происшествия

Сильные афтершоковые толчки возможны в Японии после землетрясения магнитудой 7,2 на северо-востоке страны. Об этом сообщили в Главном метеорологическом управлении страны в субботу, 20 марта.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги на глубине 60 метров. Там эвакуировали около девяти тысяч человек, семеро пострадали. На атомных электростанциях «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Анагава» нештатных ситуаций не наблюдалось. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур.

Изначально была угроза цунами, но она не подтвердилась, отмечает РИА Новости.

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