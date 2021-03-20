Чернышенко заявил, что Россия в тройке стран — лидеров по технологиям беспилотников

Фото: roscongress.org / Андрей Любимов

В тройку стран — лидеров по технологиям беспилотников входят Россия, США и Китай. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в субботу, 20 марта.

— Мы привыкли уже говорить, что Россия в тройку лидеров входит — США, Китай и Россия — это лидеры технологий беспилотников. Мы понимаем, что уже совсем скоро беспилотники будут не только коммерческие, но и логистические, и такси и так далее, — рассказал он.

Разработанный Минтрансом комплекс мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию на общественных дорогах полностью беспилотных машин — высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — без наличия инженера в салоне был утвержден 17 марта Правительством РФ. Это позволит создать правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс, отмечает РИА Новости.

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