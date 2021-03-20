Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Кайфуйте»: Бузова поздравила подписчиков с Международным днем счастья
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Кайфуйте»: Бузова поздравила подписчиков с Международным днем счастья

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Ольга Бузова поздравила поклонников в Instagram с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта, и поделилась советами, как радоваться жизни.

— Странно, что всего один день в году. Но с другой стороны, ведь умение быть счастливым — это дар, как и умение любить, — рассказала она.

Бузова посоветовала научиться радоваться «мелочам, солнцу, рассвету, тому, что вы проснулись, живы и здоровы» и ценить все хорошее, что происходит в жизни. «Кайфуйте», заключила знаменитость.

«Позитивных людей становится все меньше»; «Счастье жить в моменте. Ловить кайф с каждой встречи, каждой чашечки кофе»; «Счастье — это когда все дома», — поделились с ней подписчики.

Читайте также: «Предстоит пройти сложный путь»: Бузова намекнула на проблемы со здоровьем

праздникОльга Бузовасекрет счастья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте