«Кайфуйте»: Бузова поздравила подписчиков с Международным днем счастья

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Телеведущая Ольга Бузова поздравила поклонников в Instagram с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта, и поделилась советами, как радоваться жизни.

— Странно, что всего один день в году. Но с другой стороны, ведь умение быть счастливым — это дар, как и умение любить, — рассказала она.

Бузова посоветовала научиться радоваться «мелочам, солнцу, рассвету, тому, что вы проснулись, живы и здоровы» и ценить все хорошее, что происходит в жизни. «Кайфуйте», заключила знаменитость.

«Позитивных людей становится все меньше»; «Счастье жить в моменте. Ловить кайф с каждой встречи, каждой чашечки кофе»; «Счастье — это когда все дома», — поделились с ней подписчики.

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