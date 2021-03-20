Возбуждено уголовное дело против актера сериала «След», угрожавшего инспектору ВАИ в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело в отношении актера сериала «След» Андрея Лаврова, который угрожал ножом инспектору военной автоинспекции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Котельнической набережной. По предварительным данным, мужчина подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Полиция задержала актера, после чего он сознался в содеянном.

Актеру может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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