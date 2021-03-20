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Заслуженный артист России Владимир Кирсанов скончался в возрасте 73 лет
Фото: Фэйсбук Нахима Шифрина (актера Ефима Шифрина)

Заслуженный артист России Владимир Кирсанов скончался в возрасте 73 лет

Анастасия Волоснова

Общество

Заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов скончался в возрасте 73 лет. Об этом рассказал актер Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

По словам Шифрина, Кирсанов умер из-за последствий коронавируса.

— Володенька, дорогой... Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить — «был»? — написал Шифрин.

Владимир Кирсанов был хореографом и профессором Российской академии театрального искусства. Он работал в Москонцерте и Росконцерте, сотрудничал с известными артистами и руководил собственным ансамблем. Кроме того, Кирсанов был балетмейстером многих известных фильмов и театральных постановок.

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