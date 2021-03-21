Врач рассказала, чем можно заразиться от домашних животных

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Владельцы домашних животных рискуют заразиться от своих питомцев рядом заболеваний, рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

Как отметила врач, в этой связи особой роли не играет выбор животного, поскольку каждое из них способно принести владельцу какие-либо проблемы со здоровьем.

Наиболее опасным заболеванием, которым можно заразиться от своего питомца, является бешенство. Эта болезнь представляет смертельную угрозу, поэтому необходимо привить своего домашнего любимца от бешенства.

Следующая группа заболеваний — гельминты или черви, которые селятся в человеке и вызывают нарушение работы внутренних органов. Можно подхватить от своего питомца лишай — дерматологическое заболевание, передающееся контактным путем через грибы, которые живут на поверхности кожи, шерсти собак и кошек.

Существует и такое заболевание, как токсоплазмоз. Особенно опасно заразиться им беременной женщине, потому что токсоплазма поражает плод и нарушает работу внутренних органов человека.

Не исключено заражение лептоспирозом, возбудитель которого поражает капилляры. Не стоит забывать, также об аллергических реакциях на шесть или слюну домашних питомцев.

Домашние птицы являются «уникальным резервуаром для различных микроорганизмов», предупредила врач. Возбудители заболеваний могут переноситься как воздушно-капельным путем, так и алиментарным — через корма и воду.

При наличии дома птиц у человека может развиться псевдотуберкулез. Заболевание начинается остро, с повышенной температуры — до 40 градусов, кашля, боли в мышцах и суставах, сильного озноба.

Петровская предупреждает, что важно обследоваться и заниматься профилактикой заболеваний не только человеку, но и домашнему питомцу, сообщает «Пятый канал».

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