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Российский боксер Артур Бетербиев защитил два чемпионских титула
Фото: instagram.com/arturbeterbiev

Российский боксер Артур Бетербиев защитил два чемпионских титула

Татьяна Плотникова

Спорт

Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг.

В поединке в Москве Бетербиев победил представителя Германии Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде. Немец поднялся за положенные десять секунд, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок.

К настоящему времени в активе Бетербиева — 16 побед и ни одного поражения. Во время любительской карьеры боксер становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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