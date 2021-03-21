Российский боксер Артур Бетербиев защитил два чемпионских титула

Фото: instagram.com/arturbeterbiev

Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг.

В поединке в Москве Бетербиев победил представителя Германии Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде. Немец поднялся за положенные десять секунд, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок.

К настоящему времени в активе Бетербиева — 16 побед и ни одного поражения. Во время любительской карьеры боксер становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Читайте также: Россиянин Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе