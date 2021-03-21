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Россиянин Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе
Фото: instagram.com/silyagin_

Россиянин Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе

Татьяна Плотникова

Спорт

Боксер из России Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) благодаря победе над представителем Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым.

Бой, который состоялся 20 марта в Москве, продолжался 12 раундов и завершился победой Силягина единогласным решением судей (120-108, 119-109, 119-109). Эта победа стала седьмой в карьере россиянина (четыре из них были одержаны нокаутом).

До поединка Силягин занимал 37-е место в рейтинге WBC, Абдугофуров — четвертое. Ранее Павел Силягин становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

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