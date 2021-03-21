Россиянин Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе

Фото: instagram.com/silyagin_

Боксер из России Павел Силягин завоевал пояс WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) благодаря победе над представителем Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым.

Бой, который состоялся 20 марта в Москве, продолжался 12 раундов и завершился победой Силягина единогласным решением судей (120-108, 119-109, 119-109). Эта победа стала седьмой в карьере россиянина (четыре из них были одержаны нокаутом).

До поединка Силягин занимал 37-е место в рейтинге WBC, Абдугофуров — четвертое. Ранее Павел Силягин становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

Читайте также: «Смотри в глаза сопернику»: интервью с боксером Александром Лебзяком