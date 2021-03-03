«Смотри в глаза сопернику»: интервью с боксером Александром Лебзяком

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Чемпион Мира и Европы, выдающийся боксер Александр Лебзяк в интервью «Вечерней Москвы» поделился мнением о российской школе бокса и вспомнил эпизоды из своей спортивной карьеры.

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк вернулся в Москву из Китая, где работал главным тренером страны по боксу. В беседе с корреспондентом «Вечерки» он рассказал о тренерской работе и чем занимается в настоящее время.

— Как поживаете, Александр Борисович?

— Хорошо, жив-здоров, чего и вам желаю. Продолжаю трудиться в Новогорске в своей академии бокса. Сегодня в ней регулярно занимаются около 120 боксеров разного возраста — и взрослые, и дети. Тренерский коллектив — три человека. Даже находясь в Китае, я помогал коллегам в академии.

— Каковы особенности загадочной китайской души?

— У них твердый характер, но он отличается от нашего. В России как: ты мне дал в нос, а я уже думаю, как бы ответить. Китайцы немного теряются в поединках с представителями американской и российской школ. Могу сказать: русского человека на поле битвы никто не победит, нас можно только исподволь одолеть, всякими дешевыми соблазнами, например жвачкой и шмотками.

— Чем отличается российская школа бокса, скажем, от американской?

— Школы разные, но главное в боксе — бойцовский характер. Без воли к победе успеха в ринге не жди. И русский характер, на мой взгляд, самый сильный в мире. Российский боксер — добрый, жесткий и порядочный. Советская школа учила нас никогда не бить соперника исподтишка, мы всегда поворачиваемся к нему лицом, смотрим ему в глаза. В отличие от американцев российские боксеры не наносят запрещенные удары специально. И если мы не правы, всегда извинимся.

— Что круче для вас — любительский бокс, профессиональный или ММА?

— На первое место ставлю любительский, олимпийский бокс. Потом бокс профессионалов, на третьем месте ММА, хотя я и не умаляю заслуг бойцов без правил. Ребята они сильные, крепкие. Если сойдутся на ринге профессиональный боксер и боец ММА, то успех будет зависеть от того, по каким правилам проходит поединок. Если по правилам бокса, то бойцу ММА ловить нечего, и наоборот. Однозначно можно сказать, что по организации соревнований ММА круче, чем любительский бокс.

— Не утихают споры о том, что бокс — слишком жестокий вид спорта, чтобы входить в программу Олимпийских игр. Что вы думаете по этому поводу?

— Тем, кто так думает, хочу пожелать обратиться к истории. Кулачный бой с незапамятных времен входил в программу Олимпийских игр. Бокс должен оставаться в олимпийской системе.

— Говорят, что бывших боксеров не бывает. Ваш удар сохранил свою убойную силу?

— Тому, кто рискнет проверить это на себе, мало не покажется. Я уже не в той форме, что 25 лет назад, конечно, однако стараюсь заходить в зал: турник, подтягивание, другие спортивные снаряды. К тому же я работаю с ребятами на «лапах» — это тоже хорошая нагрузка. Надеюсь, один раунд выдержу и сегодня.

— Нокаутирующий удар в арсенале боксера — это подарок свыше или можно его натренировать?

— Любой удар можно натренировать, надо только пахать в спортзале.

— Часто ли ваши страхи побеждали вас в жизни?

— Нет. Перед выходом на ринг мне постоянно говорили: ни пуха ни пера, а я отвечал: «С Богом». И по жизни мне ничего не страшно, потому что нас с Богом двое, а соперник один.

— Кто, на ваш взгляд, самый сильный боксер мира в истории этого вида спорта?

— Я люблю советский бокс. Для меня выдающиеся боксеры — Борис Лагутин, Виктор Агеев, Валерий Попенченко, Станислав Степашкин, Олег Григорьев, Валериан Соколов — это уважаемые, дорогие, любимые люди. Если брать профессионалов, то величайшие из них вышли из любительского бокса, становились олимпийскими чемпионами: Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Джордж Форман. Рой Джонс тоже мог завоевать золотую олимпийскую медаль, но его засудили в финальном поединке.

— Кто, на ваш взгляд, сегодня является самым сильным боксером планеты?

— Для меня Мохаммед Али и Майк Тайсон — вершина мастерства. Из современных — Флойд Мейвезер.

— Насколько сегодня высоко котируются в мире российские боксеры?

— Очень котируются. На последнем чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019-м у россиян три золота. Россияне стали олимпийскими чемпионами и в 2012 году, и в 2016-м. Из сегодняшних российских боксеров мне импонирует Андрей Замковой, чемпион мира, Европы, бронзовый призер Олимпийских игр. Жаль, что Олимпиада в Токио была перенесена, в прошлом году он был в прекрасной форме...

— Вы не упомянули Александра Поветкина...

— Поветкин — легенда. Александр — первый и пока единственный из советских и российских спортсменов боксер-супертяжеловес, кто стал олимпийским чемпионом. Более того, он чемпион мира среди профессионалов. В марте у Александра будет важный бой, и мы все желаем ему удачи!

— Вы благодарны судьбе за то, что связали свою жизнь с боксом?

— Да. Мне очень повезло, что к нам в поселок в Магаданскую область приехал тренер Василий Николаевич Денисенко. Он набирал ребятишек в секцию бокса. Приехал бы тренер по другому виду спорта, я бы занимался чем-то другим. В детстве я хотел быть сильным и здоровым, а со временем влюбился в бокс. С 1985 года я стал тренироваться у Геннадия Михайловича Рыжикова. И я благодарен ему за то, что бокс стал моей жизнью.

— Без поражений не бывает побед. Помните ли вы самое болезненное поражение?

— Были поражения, но я садился рядом с тренером, мы делали работу над ошибками и заново начинали работать. Для меня важно, что у всех, кому я проиграл, со временем мне удалось взять реванш. Только один противник не дал мне такого шанса. На чемпионате мира в 1991 году я победил всех сильнейших в своем весе, но в финале уступил неизвестному итальянцу 17:22. После такой победы итальянец со спортом завязал.

— А самая памятная победа в ринге?

— Все памятны, начиная с детских. Понятно, что особняком стоит победа на Олимпийских играх в Сиднее, но самую большую радость мне принесла победа на взрослом чемпионате мира в 1997 году. После финального боя у меня даже слезы потекли.

Ведь я выиграл наконец «взрослый мир» через 10 лет после победы на юниорском мировом первенстве. К победе на Олимпиаде я был готов, всех соперников знал. Со стороны, наверное, казалось, что победы мне доставались легко, но я был сильнейшим.

— Почему так живуч стереотип, что боксерам заказана деятельность, связанная с научной работой?

— Не верьте этому. Например, выдающиеся боксеры Попенченко, Соколов ушли в науку. Не каждый боксер связывает свою жизнь с тренерской работой. У меня было высшее образование, а в прошлом году я окончил РАНХиГС. Потому что в любом возрасте надо учиться. Эти три с половиной года обучения, я вас уверяю, не прошли даром.

— Сложно контролировать себя в конфликтной ситуации, когда есть соблазн наказать обидчика или хулигана?

— Если честно, у меня были моменты, когда я дрался на улице. Но это было очень-очень давно. С тех пор я стараюсь уходить от конфликтных ситуаций. Делаю шаг назад, пока меня по маме не ругают. Любые вопросы надо решать мирно, потому что один удар, и ты можешь... сесть на большой срок. Выдержка для представителей силовых видов спорта — прежде всего.

— Какая школа бокса в Москве самая крутая?

— Конечно, ЦСКА. Раньше еще «Динамо» было, но сейчас этого центра бокса нет уже. Еще есть «Торпедо», но ЦСКА — самая лучшая школа.

Фото: Белоусов Виталий

— Как вы относитесь к тому, что в ближайшее время на Ленинградском проспекте столицы начнется реконструкция спортивных объектов ЦСКА? Тех объектов, где вы тренировались во время спортивной карьеры?

— Реконструкция дворцов ЦСКА необходима, чтобы они стали более современными, модернизированными. Я — за обновление. Главное, чтобы вместо старых залов появились новые — светлые, красивые, масштабные. Я был на встрече руководства Минобороны и ЦСКА со спортивным активом армейского клуба. Там была озвучена информация, что до 1 июля 2021 года на Песчаной улице будут возведены временные спортивные залы для армейских атлетов, а в течение двух-трех лет на месте прежних дворцов спорта на Ленинградском проспекте будут построены новые.

— В ЦСКА вы дослужились до звания подполковника. Часто ли надевали военную форму в последнее время?

— На пенсию я ушел подполковником, а потом мне присвоили звание полковника. Я надеваю военную форму два-три раза в год и, конечно, 9 Мая. Для меня это не просто форма, у меня и дедушки, и бабушки воевали. Я очень им благодарен за то, что мы, их потомки, живем сегодня. Для меня День Победы действительно праздник со слезами на глазах.

— Следующее звание после полковника — генерал-майор…

— Я не стремлюсь к званиям и благодарен своему государству за то, как оно оценило мои спортивные успехи. Но это не означает, что я должен чего-то от него ждать. Помните слова адмирала Нахимова из кинофильма: «Что до потомков, авось разберутся. А мне надобно турок бить». Сейчас надо делать дело, а потомки уже пусть решат, чего ты стоил. Я живу в России, я ее люблю. Все, что могу, отдаю ей и любимому виду спорта.

ДОСЬЕ

Александр Борисович Лебзяк родился 15 апреля 1969 года в Донецке. Боксер, тренер. Обладатель «Большого шлема» любительского бокса (Олимпийский чемпион — 2000, чемпион мира — 1997 и двукратный Европы — 1998, 2000)в полутяжелом весе (до 81 кг).

Главный тренер сборной России по боксу (2005–2008, 2013–2016), сборной Туркмении (2017–2018) и сборной Китая по боксу (с 2019-го). Заслуженный тренер России. В 2015 году на чемпионате мира в Катаре признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации бокса.

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