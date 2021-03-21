Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 21 марта, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он принес облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до четырех градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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