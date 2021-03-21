Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

Фото: художник Орест Кипренский

Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а чаще всего в мире слушают произведения Александра Пушкина. Об этом сообщил сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии.

— Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России, — уточнили в сообщении.

В сервисе также отметили, что на втором месте среди стран с присутствием Storytel, где больше всего слушают поэзию — Швеция. На третьем месте оказалась Дания, на четвертом — Нидерланды, на пятом — Индия.

Из русскоязычных поэтов в РФ вторым по популярности стал Александр Грибоедов, третьим — Сергей Есенин. Далее следуют Михаил Лермонтов и Вера Полозкова.

Также в первой десятке значатся Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева и Корней Чуковский. Из зарубежной литературы отметились Данте Алигьери, Гомер, Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям, сообщает РИА Новости.

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