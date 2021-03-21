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Елизавета II назвала новых корги в честь дяди и шотландского озера
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Елизавета II назвала новых корги в честь дяди и шотландского озера

Виктория Родимкина

В мире

Королева Великобритании Елизавета II назвала новых щенков корги в честь своего дяди, который погиб в 1915 году в возрасте 26 лет в битве при Лоосе, а также в честь любимого озера в Шотландии, на берегу которого королева устаивает семейные пикники.

Так, один из щенков получил кличку Фергюс в честь погибшего Фергюса Боуз-Лайона — брата матери Елизаветы II. Второго же назвали Мик по названию озера Muick, сообщает The Sun.

Ранее стало известно, что у королевы умерла предпоследняя собака, представитель породы дорги (смесь корги и таксы) по кличке Вулкан.

С момента коронации у Елизаветы II было более 30 собак. Все они были корги или дорги. Все животные являлись потомками Сьюзен — корги, которая была подарена королеве на 18-летие.

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