Главархив рассказал, как в столице менялись названия улиц

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В столице не раз менялись названия улиц и переулков, площадей и других городских пространств. Главархив Москвы рассказал, что масштабно переименовывать улицы начали в городе после Октябрьской революции.

Это было связано с идеологией: необходимо было воспеть новый строй, а устои старого мира искоренить.

С 1921 года президиум Московского совета рабочих и солдатских депутатов поручил особой комиссии заняться переименованием улиц. Так, в 20-е годы прошлого века были переименованы 447 улиц, переулков, бульваров, площадей и набережных города.

Через некоторое время, в 1959 году, власти вернулись к этому вопросу. Была учреждена новая комиссия по наименованию столичных улиц. В нее вошли архитекторы, историки, литераторы, специалисты в области городского хозяйства и общественные деятели.

Ее участники в 1960-е годы работали над устранением большого числа одноименных топонимов. На данный момент вопросами московской топонимики занимается Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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