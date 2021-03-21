Москвичей пригласили поучаствовать в проекте «Студенческая лига Stand up»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичному проекту «Студенческая лига Stand up» в мае исполнится два года. Это образовательная платформа, где начинающих комиков учат секретам создания выступления, а также предоставляют возможность показать себя на специальных площадках города.

Руководитель проекта Оксана Яковлева пояснила, что потенциальному участнику необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, а также прийти со своим лучшим монологом. Прошедшие кастинг смогут несколько недель посещать лекции экспертов по разным направлениям: актерскому мастерству, ораторскому искусству.

— Также у ребят есть возможность поработать над улучшением собственного монолога с авторской группой, в которую входят известные стендап-комики, участники ТВ-проектов, креативные продюсеры, опытные комедийные авторы, — рассказала Оксана Яковлева.

Она отметила, что в первом кастинге поучаствовали 40 человек, а в последнем — уже 300.

Анонс кастинга появится на страницах проекта в соцсети «ВКонтакте» и Instagram, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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