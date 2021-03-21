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Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд россиян
Фото: flickr.com / Florence Stoiber

Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд россиян

Виктория Родимкина

Туризм

Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян: с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи туристов из России в неделю вместо прежних 500. Это следует из разрешения, опубликованного в официальной правительственной газете Греции.

Об этом решении также сообщил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис. Он отметил, что Греция собирается в конце марта обслужить большее число россиян, а с мая — всех туристов из России.

Новое постановление начнет действовать с 22 марта по апрель. Полностью открыть границы для российских туристов планируется с 14 мая.

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