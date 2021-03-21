Главархив Москвы показал документы из личных фондов поэтов XX века

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Главархив показал документы из личных фондов поэтов Семена Родова, Николая Кооля, Агнии Барто, Рувима Морана, Ильи Френкеля, Евгения Долматовского, Нины Бялосинской и других авторов. Среди материалов — черновики и варианты литературных произведений, письма и фотографии.

Многие стихи авторов были положены на музыку и стали свидетельствами исторических событий.

Так, в Главархиве можно увидеть фотоснимки поэта Николая Кооля, песни которого были популярны во время войны.

Также приводятся материалы из личного архива поэта Ильи Френкеля, который в 1942 году опубликовал стихотворение «Давай закурим», ставшее после известной фронтовой песней.

Помимо этого, Главархив публикует газетную вырезку за 1965 год с публикацией поэта Евгения Долматовского. В ней — стихотворение «Улицы-дороги», которое было написано Долматовским во время его нахождения в рядах Красной армии, прошедшей от Сталинграда до Берлина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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