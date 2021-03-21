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Главархив Москвы показал документы из личных фондов поэтов XX века
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы показал документы из личных фондов поэтов XX века

Виктория Родимкина

Город

Столичный Главархив показал документы из личных фондов поэтов Семена Родова, Николая Кооля, Агнии Барто, Рувима Морана, Ильи Френкеля, Евгения Долматовского, Нины Бялосинской и других авторов. Среди материалов — черновики и варианты литературных произведений, письма и фотографии.

Многие стихи авторов были положены на музыку и стали свидетельствами исторических событий.

Так, в Главархиве можно увидеть фотоснимки поэта Николая Кооля, песни которого были популярны во время войны.

Также приводятся материалы из личного архива поэта Ильи Френкеля, который в 1942 году опубликовал стихотворение «Давай закурим», ставшее после известной фронтовой песней.

Помимо этого, Главархив публикует газетную вырезку за 1965 год с публикацией поэта Евгения Долматовского. В ней — стихотворение «Улицы-дороги», которое было написано Долматовским во время его нахождения в рядах Красной армии, прошедшей от Сталинграда до Берлина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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