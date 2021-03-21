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Дональд Трамп может вернуться в социальные медиа на собственной платформе
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп может вернуться в социальные медиа на собственной платформе

Елизавета Борисова

В мире

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение о возвращении в социальные медиа на собственной платформе примерно через два-три месяца. Об этом в воскресение, 21 марта, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

Джейсон Миллер заверил журналистов, что это будет масштабная платформа, которая сможет набрать десятки миллионов пользователей.

Ранее Дональд Трамп был заблокированв таких социальных сетях, как Twitch, Twitter, Facebook и Instagram, на разные сроки. Причиной таких мер стали его заявления о беспорядках в Вашингтоне, проходивших 6 января этого года. Бывший президент США призывал протестующих, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, с другой стороны, назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

ПредставительTwitter заявлял, что сервис не предоставит Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если он будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

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