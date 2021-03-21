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Мишустин обсудит с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Фото: Пресс-служба правительства Российской Федерации

Мишустин обсудит с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС

Елизавета Борисова

Внешняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует провести переговоры со своим коллегой из Казахстана Аскаром Маминым 22 марта в Москве. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщается на сайте кабмина.

Главы правительств обсудят важные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Также будут затронуты темы, которые касаются общих интересов двух государств, сообщает Интерфакс.

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ЕАЭСполитические переговорыМихаил Мишустин
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