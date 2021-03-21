Прокуратура Москвы взяла на контроль ситуацию с ребенком, найденным в квартире с умершей матерью

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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов маленькой девочки, которую обнаружили в квартире одного из московских домов рядом с телом умершей матери. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 20 марта в квартире жилого дома нашли тело 38-летней женщины и ее живую годовалую дочь. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По поручению прокуратуры Москвы Савеловская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура будет осуществлять надзор при дальнейшем жизнеустройстве ребенка, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Ранее стало известно, что девочка находится под присмотром врачей и жизни ребенка ничего не угрожает. После ее выписки суд примет решение о ее будущем. Семье будет оказана вся необходимая социальная помощь.

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