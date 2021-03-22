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ЮНЕСКО предупредило об угрозе глобального дефицита воды к 2030 году
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

ЮНЕСКО предупредило об угрозе глобального дефицита воды к 2030 году

Татьяна Плотникова

Экология

Мир рискует столкнуться с дефицитом водных ресурсов к 2030 году. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО — специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Как отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, в настоящее время уже свыше двух миллиардов жителей нашей планеты лишены прямого доступа к такому ценному ресурсу, как вода.

Авторы доклада использовали пять категорий для оценки ценности водных ресурсов: оценка водных источников, водных ресурсов и экосистем, оценка водной инфраструктуры для хранения, использования, повторного использования или улучшения водоснабжения, оценка услуг водоснабжения, в основном питьевой воды, санитарии и связанных с ними аспектов здоровья человека, оценка воды как фактора производства и социально-экономической деятельности, прочие социокультурные ценности воды, включая рекреационные, культурные и духовные атрибуты.

Исходя из этих параметров, ученые предрекают глобальный дефицит водных ресурсов на 40 процентов к 2030 году. Ситуацию, помимо прочего, усугубляют последствия пандемии коронавирусной инфекции, говорится в докладе.

Для предотвращения дефицита воды в ЮНЕСКО призывают разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов в комплексе, чтобы определить соответствующие варианты действий, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что ученые нашли причину выбросов метана в море Лаптевых.

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