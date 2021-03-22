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Центр госуслуг в столичном районе Проспект Вернадского капитально отремонтируют
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Центр госуслуг в столичном районе Проспект Вернадского капитально отремонтируют

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Удальцова, 14с1 Карта всех событий

В центре госуслуг района Проспект Вернадского полностью обновят внутреннюю и внешнюю отделку, а также поменяют инженерные коммуникации здания. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ведомство уже согласовало проектную документацию капитального ремонта здания, расположенного на улице Удальцова, что позволит стать офису еще более комфортным для посетителей, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В центре планируют провести ремонт кровли, частично заменить керамогранитную плитку навесного фасада, наружные двери и окна, расширят основной вход для доступа маломобильных групп населения, а также обновят пандус.

— Помимо приспособления основного входа, в здании адаптируют в соответствии с новыми требованиями санузел, организуют пути передвижения и эвакуации, а также оборудуют помещения акустическими устройствами и средствами информации. Важно, чтобы каждый человек в центре чувствовал себя уютно и удобно, — подчеркнул Леонов.

Внутри помещения демонтируют двери и установят новые, полностью обновят внутреннюю отделку и перегородки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Капитальный ремонт проведут в центре госуслуг районов Кунцево и Можайский

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