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Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения бюджета за январь — февраль
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения бюджета за январь — февраль

Виктория Родимкина

Город

Столичный департамент финансов подвел итоги исполнения городского бюджета за январь — февраль 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Москвы выросли на 9,5 процента или на 26,6 миллиарда рублей. Всего в бюджет поступило за два месяца 307 миллиардов рублей.

В пресс-службе отметили, что финансирование программ «Столичное здравоохранение», «Социальная поддержка жителей Москвы», а также «Столичное образование» составило 228,4 миллиарда рублей.

Наибольший рост расходов бюджета был осуществлен по госпрограмме «Столичное здравоохранение». На нее потратили 37,6 миллиарда рублей. По данным пресс-службы, это связано с увеличением расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, закупкой льготных лекарств, а также реализацией программы развития столичной системы здравоохранения.

На всю систему здравоохранения города за два месяца потратили 101,1 миллиарда рублей. Кроме того, на программу «Социальная поддержка жителей Москвы» из бюджета за январь — февраль выделили 64,5 миллиарда рублей, а на программу «Столичное образование» — 62,7 миллиарда рублей.

При этом, добавили в департаменте, размер госдолга Москвы остался на прежнем уровне — 30 миллиардов рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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