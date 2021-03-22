Мощное потепление пообещали москвичам к выходным
Потепление до плюс восьми градусов ожидается в Москве в конце рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 22 марта.
По данным синоптиков, 22 и 23 марта в городе возможны небольшие осадки, эти дни будут наиболее прохладными — днем ожидается только до плюс трех градусов.
— Но со среды начнется мощное потепление, и к концу рабочей недели придет настоящая метеорологическая весна — воздух будет прогреваться до апрельских плюс восьми градусов, — говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам аномально теплый апрель.
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