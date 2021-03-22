Автоэксперты рассказали о новых правилах купли-продажи подержанных машин

Ключ от машины

Автовладельцы получат возможность оформлять сделки по покупке и продаже подержанных машин с помощью портала госуслуг с 1 мая 2021 года. Выход на эту онлайн-платформу позволит избежать разного рода махинаций со стороны мошенников. Сделки будут юридически чистыми, потому что нужно будет вносить личные данные.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал нововведение телеканалу «360».

— Прежде всего, будет меньше возни с аферистами. Их расплодилось сейчас очень много. Даже невозможно продать авто на Avito, потому что и там слишком высока вероятность стать жертвой нечистого на руку человека, — отметил эксперт.

По его мнению, нововведение позволит обеспечить юридическую сделку без «черных пятен», прозрачность будет по всем финансовым показателям. При этом он добавил, что новые правила включили в себя один момент, который не понравится практически всем автомобилистам – налогообложение сделок. Органы фискального контроля будут тщательно следить за этим.

Тем временем, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News отметил, что купле-продажа вторичных авто на портале госуслуг станет удобной для онлайн-покупателей, потому что они смогут сразу узнать всю «подноготную» предлагаемого им транспортного средства.

— Конечно, положительным фактором является то, что будет видно перекупщика, который купил у вас, например, эту машину и продает ее дальше. На цену это никак не повлияет, на мой взгляд. Это отразится только на понимании автовладельцев, — пояснил Дмитрий Славнов.

Он считает, что потенциальных покупателей буквально будут «тыкать носом», чтобы они увидели, что с этой машиной было и где она побывала. При этом, по его мнению, открытым остается вопрос, как это будет проходить в дальнейшем для деревень, если бумажные договоры отменят совсем.

Читайте также: «Утаить негатив будет сложно»: что нужно знать о новых правилах купли-продажи авто с пробегом