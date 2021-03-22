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Музей «Собрание» пригласил москвичей на бесплатные экскурсии
Фото: Вечерняя Москва

Музей «Собрание» пригласил москвичей на бесплатные экскурсии

Ольга Маркова

Культура

Музей «Собрание» приглашает взрослых и детей на бесплатные экскурсии. С 23 по 28 марта только в этом музее можно увидеть оживших кукол и шедевры русского ювелирного искусства.

Для юных гостей подготовили две тематические экскурсии: «Ожившие куклы и музыкальные инструменты» и «Путешествие в мир музыки и механики». Также вместе с родителями они могут посетить обзорные экскурсии.

Взрослым посетителям будут интересны экскурсии «Паоло Трубецкой. К 155-летию со дня рождения», «Русское ювелирное дело. Карл Фаберже и его современники», а также тематическая экскурсия в зале камнерезного искусства.

Записаться на экскурсии можно на сайте музея.

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музейэкскурсия#куклы
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