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«Ведогонь-театр» расскажет зрителям о создании спектакля «Чем люди живы»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Ведогонь-театр» расскажет зрителям о создании спектакля «Чем люди живы»

Ольга Маркова

Культура

«Ведогонь-театр» 27 марта примет участие в акции «Ночь театров». Артисты театра приглашают зрителей не только увидеть спектакль «Чем люди живы», но и принять участие в его обсуждении.

В основу постановки лег одноименный рассказ Л.Н. Толстого из цикла так называемых народных рассказов, где писатель обращается к жанру притчи.

Режиссер Татьяна Тарасова вводит в повествование маленькую девочку. Именно ее глазами зритель проживет эту историю, где и в каждом из персонажей есть что-то детское, наивное и спасительное для человека.

Спектакль состоится в Боярских палатах СТД РФ. Принять участие в мероприятии можно по предварительной регистрации на сайте театра.

Читайте также: «Ночь театров» пройдет в выставочных залах Москвы

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