Песков рассказал, брал ли Путин с собой в тайгу ядерный чемоданчик

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге имел все необходимое для работы оборудование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 22 марта.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в тайге на выходных — 20 и 21 марта.

— Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира, — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента подтвердил наличие аналогичных средств связи у министра обороны РФ Сергея Шойгу, который провел выходные в тайге вместе с Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков добавил, что причин для переноса поездки президента не было, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в тайге. Они катались на вездеходе и совершали пешие прогулки по лесу. Помимо этого, министр обороны показал главе государства свою мастерскую, где он изготавливает статуэтки из дерева.

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