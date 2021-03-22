Заболевший коронавирусом Ургант рассказал о своем самочувствии
Заболевший коронавирусной инфекцией телеведущий Иван Ургант рассказал о своем самочувствии.
— Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте».— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021
Ранее 22 марта телеведущий сообщил, что у него выявили COVID-19.
Иван Ургант — российский актер, телеведущий и певец. В настоящее время ведет передачу на Первом канале «Вечерний Ургант».
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