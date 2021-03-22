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Заболевший коронавирусом Ургант рассказал о своем самочувствии
Фото: instagram.com/urgantcom

Заболевший коронавирусом Ургант рассказал о своем самочувствии

Виктория Родимкина

Звезды

Заболевший коронавирусной инфекцией телеведущий Иван Ургант рассказал о своем самочувствии.

— Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее 22 марта телеведущий сообщил, что у него выявили COVID-19.

Иван Ургант — российский актер, телеведущий и певец. В настоящее время ведет передачу на Первом канале «Вечерний Ургант».

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«Вечерний Ургант»Иван Урганткоронавирус
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