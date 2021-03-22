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Около 220 тысяч человек перевезли автобусы в период закрытия участка Калужско-Рижской линии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 220 тысяч человек перевезли автобусы в период закрытия участка Калужско-Рижской линии

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Бесплатные компенсационные автобусы, запущенные на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, с 20 марта перевезли более 220 тысяч пассажиров. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила заместитель генерального директора «Мосгортранса» Юлия Темникова.

По ее словам, такая загрузка общественного транспорта в разы превышает показатели предыдущего ограничения движения поездов по Калужско-Рижской линии.

— Это действительно огромная цифра, — отметила Темникова.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что в понедельник час пик в метро прошел в штатном режиме. На станции «Новые Черемушки» существенно выросло количество пассажиров — в два раза больше, чем до закрытия участка. Для удобства передвижения были открыты турникеты на вход, чтобы избежать скопления людей, сообщает Интерфакс.

Напомним, с 20 марта по 2 апреля ограничено движение на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии в связи с работами по прокладке Большой кольцевой линии. Вдоль временно закрытых станций курсируют компенсационные автобусы: около 80 машин особо большой вместимости в будни и 40 — в выходные. Режим их работы — с 05:30 утра до 02:00 ночи.

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