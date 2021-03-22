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Новые маршруты транспорта появятся в Москве после реконструкции улицы Академика Опарина
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новые маршруты транспорта появятся в Москве после реконструкции улицы Академика Опарина

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Академика ОпаринаКарта всех событий

На юге столицы вскоре появится новая станция метрополитена «Университет Дружбы Народов», которая станет удобнее в использовании после реконструкции улицы Академика Опарина. Такие меры позволят проложить новые маршруты общественного транспорта с остановочными пунктами возле метро. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее проект планировки территории линейного объекта — улично-дорожной сети — был одобрен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря проекту, в перспективе жителям района не придется пешком преодолевать расстояние от существующих автобусных остановок. Также студенты университета РУДН смогут сократить время в пути до учебного корпуса.

Новые маршруты транспорта появятся в Москве после реконструкции улицы Академика ОпаринаФото: Пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкция улицы Академика Опарина пройдет на участке от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая. Чтобы жителям района Теплый Стан, Коньково и Обручевского было удобно пользоваться новой станцией, на реконструируемом участке протяженностью один километр появятся три остановки общественного транспорта. В ближайшем будущем будут организованы сети велосипедных дорожек с созданием единого маршрута, включающим связь с проектируемой станцией метро «Университет Дружбы Народов».

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реконструкция«Теплый Стан»Московский метрополитен
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