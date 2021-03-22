Скопинский маньяк объяснил, почему сам был заложником своих рабынь

Фото: Youtube / Собчак

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что сам был заложником своих рабынь Елены Самохиной и Екатерины Мартыновой. По его словам, он читал книгу Мартыновой, заявил, что она «перевирала» некоторые истории.

— В Катю я вообще влюбился, такая девочка симпатичная, вежливая очень, мастерица на все руки. Я попал в зависимость: и отпустить их боялся, и в таком положении оказался нехорошем. Убить я их не мог, отпустить тоже боялся, получился, что заложником оказался. И они страдали, и я страдал, — заявил Мохов в интервью Ксении Собчак.

Ранее скопинский маньяк ответил Собчак, считает ли он себя хорошим человеком.

Видео опубликовано на YouTube.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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