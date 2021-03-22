Следователь назвал две главные ошибки скопинского маньяка

Фото: Youtube

Российский следователь, криминалист Дмитрий Плоткин назвал две главные ошибки скопинского маньяка Виктора Мохова. Почти четыре года он держал в заточении двух девушек в своем подвале в городе Скопине.

— Он прокололся. Во-первых, он поставил им телевизор, первая программа, вторая. Но в один момент они поняли, что там телекомпания «Верда», город Скопин. Они поняли, где находятся. А потом Мохов допустил вторую ошибку – он им дал журналы, активизировал их мозговую деятельность, — пояснил следователь.

На одном из журналов был написал адрес доставки, и девушки определили свое местонахождение и имя своего мучителя.

— Этого нет в материалах дела, но Мохов беседовал с моим человеком, оперативником, он сказал, что хотел бы их отпустить, но как их отпусти. Они же знают, где он, а его посадят на много лет. Ситуация оказалась неразрешимой. Он даже хотел залить бетоном это все и забыть, — пояснил Плоткин.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Мохов объяснил, почему сам был заложником своих рабынь.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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