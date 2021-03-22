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Евросоюз утвердил новые санкции против россиян за нарушение прав человека
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз утвердил новые санкции против россиян за нарушение прав человека

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Евросоюз ввел санкции в отношении двух россиян за якобы нарушение прав человека в Чечне. Соответствующие нормативные акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Новые санкции утвердили в отношении главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева и вице-премьера Чеченской Республики Абузайда Висмурадова. По данным ЕС, они нарушили права человека в Чечне. Уточняется, что Висмурадов также был бывшим главой отряда «Терек», а сейчас является заместителем председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком.

Катаеву и Висмурадову запретили въезд на территорию ЕС. Банковские счета жителей России в ЕС будут заморожены в случае обнаружения, сообщает ТАСС.

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ЕвросоюзЧечнясанкции
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