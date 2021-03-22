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Минтруд объяснил, как оформлять выплаты на детей по новым правилам
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Минтруд объяснил, как оформлять выплаты на детей по новым правилам

Никита Абрамов

Внутренняя политика

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, как оформлять заявление, чтобы получить выплаты на детей от трех до семи лет. Сделать это можно как через портал «Госуслуги», так и в МФЦ.

Период подачи заявления — с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Пересчет выплат при подаче заявления идет с 1 января текущего года.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно новым правилам, размер материальной помощи может составлять 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума ежемесячно.

Для того чтобы определить степень нуждаемости семьи в выплатах, будет проводиться проверка доходов за последние четыре месяца перед выплатами, пишет РИА Новости.

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