Движение в центре Москвы перекроют из-за киносъемок

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Схема движения транспорта изменится в центре столицы во вторник, 23 марта, из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

С 00:01 до 05:30 вторника будет кратковременно перекрыто движение в Хохловском переулке от дома 2/1, строение 1, до дома 15, а также в Колпачном переулке в районе дома 14/5, строение 1. Данные меры будут приняты и в Большом Трехсвятительском переулке от дома 2/1, строение 8, до Хохловского переулка.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса Москвы

Кроме того, из-за проведения киносъемок будет кратковременно перекрыто движение на Большом Каменном мосту. Ограничения будут действовать 23 марта с 02:00 до 04:00.

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