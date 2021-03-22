Родившихся раньше срока двойняшек выписали в подмосковном Щелкове

Фото: t.me/minzdravmosreg

Родившихся раньше срока двойняшек выходили врачи из Щелковского перинатального центра. Малыши родились с весом менее двух килограммов. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что малыши решили появиться на свет, когда их мама была на 32-й неделе беременности. Девочка весила всего 1800 граммов, а мальчик — 1900 граммов.

Фото: t.me/minzdravmosreg

— Двойняшки находились на неинвазивной респираторной поддержке в отделении реанимации и интенсивной терапии, а потом их перевели в отделение патологии новорожденных. Процесс выхаживания занял около месяца. Важно, что мама все это время была рядом с сыном и дочкой, — заявил главный врач центра Андрей Пастарнак.

В настоящее время мать вместе с детьми уже выписаны. Малыши растут и набираются сил в кругу семьи.

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