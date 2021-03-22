LEGO-выставка «Город будущего» заработала в павильоне МЦД

Фото: Telegram-канал / Дептранс Москвы

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

В павильоне МЦД заработала выставка «Город будущего», на которой представлены композиции энтузиастов из LEGO-конструктора. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Приходите, чтобы заглянуть в будущее — его для вас из конструктора собирали настоящие LEGO-энтузиасты, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram-канал / Дептранс Москвы

Уточняется, что выставка продлится до 3 мая 2021 года. Организаторы приглашают всех желающих присылать свои работы в бот: @to_deptrans_bot.

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